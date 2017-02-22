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Попадание партии «Согласие» в парламентскую коалицию несет для Латвии огромную угрозу, подразумевающую фактическую потерю независимости в пользу России. Такое мнение в своей колонке высказал публицист и писатель Отто Озолс.

По его словам, Россия всегда считала Латвию своей частью.

«Кремлевские власть имущие никогда особо не скрывали того, что Латвию, как и Украину, они не считают настоящим государством. По их мнению, Латвия является территорией, которая "исторически принадлежит" России», - пишет Озолс.

Он считает, что если на парламентских выборах в 2018 году победит «Согласие», Евросоюзу и НАТО будет нанесен большой ущерб.

«При демократических, законных выборах, дружественные Кремлю силы могут завоевать власть в Латвии и инициировать процессы, которые вновь сделают нашу страну придатком России. [...] Потенциальные выгоды для Кремля весьма привлекательны, поэтому они основательно потрудятся. Я уже писал ранее - в отличие от оккупации Крыма, для этого не потребуется грубая военная агрессия. Это можно сделать элегантно, почти в белых перчатках и с ухмылкой Ушакова», - пишет Озолс.

По его мнению, на предыдущих выборах в Сейм, которые состоялись в 2014 году, «Согласие» не попало в коалицию из-за украинского кризиса.

«Во время предыдущих выборов, следовавших сразу после российской агрессии на Украине, латвийские избиратели мобилизовались и позволили нынешней коалиции остаться у власти. Если Путин до 2018 года опять не испугает избирателей, то во второй раз столь большой мобилизации будет трудно достичь. Возможно, кремлевские стратеги осознали это и попросят Путина сдержаться», - пишет Озолс.

Он также добавляет, что в данный момент Латвия является одной из наиболее уязвимых для России стран.

«Конечно, Латвия - не пуп земли в геополитической игре России, но она прекрасно вписывается в план по восстановлению имперского величия и выдворению НАТО. Именно Латвия выглядит наиболее реальным местом, где это относительно легко сделать. Не удивительно, что Латвию часто называют самым слабым звеном в странах Балтии», - отмечает Озолс.

Далее он задается вопросом, что предпринимают правящие партии для того, чтобы предотвратить увеличение влияния России.

«Как латвийская политическая элита, ответственная за национальную безопасность, будет пытаться предотвратить эту фатальную угрозу? [...] Факты, свидетельствующие о неудачах коалиционных партий, найти можно. Например, тот факт, что в 2015 году в Латвии риску бедности были подвержены 424 тысяч, или 21,8% населения, по данным Центрального статистического управления», - пишет Озолс.

В заключении он указывает на особую ситуацию в Латвии, которая не позволяет допускать к власти партии, нелояльные, с точки зрения Озолса, Латвии.

«И все же, случай Латвии особый - "Согласие" симпатизирует России, Кремлю, и это не секрет. Как и их явно негативное отношение к НАТО. Мы не имеем ни малейшего права быть столь наивными и верить, что ничего плохого не случится, если друзья Кремля заполучат ключи к Латвии. Двери орде Путина они откроют при первой же возможности. О том, каким будет отношение «Согласия» к латышскому языку, можно судить по Рижской думе Нила Ушакова», - заключает Озолс.

Напомним, согласно последнему исследованию центра SKDS, все партии правящей коалиции в январе пережили снижение рейтингов, в свою очередь наивысшую позицию за последний год достигла партия «Согласие».