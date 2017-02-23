Глава Восточной больницы уходит: не вижу желания Минздрава решать проблемы
Политика | 23 февраля 2017 года, 10:32
Свои должности покинули председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Анита Слокенберга и член правления Виестур Бока, сообщили в Министерстве здравоохранения.
Заявления об увольнении они подали сегодня на внеочередном собрании РВКУБ.
Как поясняет Минздрав, член правления общества капитала может оставить должность в любой момент, подав заявление об увольнении.
По словам Слокенберги, она не видит у Минздрава желания решать самые большие проблемы отрасли.
На вакантные должности членов правления больницы, согласно закону об управлении обществом капитала и долей капитала публичного лица, в ближайшее время будет объявлен конкурс.
Работу в правлении РВКУБ продолжают Артур Берзиньш и Каспар Плуме.