Политика |

Если Кабинет министров примет решение ликвидировать Рижскую академию педагогики и управления образованием (РАПУО), сотрудники вуза могут обратиться в Конституционный суд (КС).

Как заявила ректор РАПУО Дайна Войта, она считает, что сложившаяся ситуация унижает студентов и персонал РАПУО, и это конституционный вопрос.

Она не верит, что правительство примет такое решение.

"Если столь сырой документ по такому серьезному вопросу, который может повлиять на развитие всего педагогического образования в Латвии, будет принят, будут задеты права большой массы людей", - сказала ректор.

Как сообщалось, Министерство образования и науки решило с августа 2017 года присоединить РАПУО к Латвийскому университету. Это необходимо для концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.

Кабинет министров может рассмотреть этот вопрос уже на следующей неделе.