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Часть хирургов Детской клинической университетской больницы решила сократить объем работы, требуя увеличить оплату труда. Об этом сообщает представитель больницы Вита Штейна.

В конце 2016 года правление больницы получило от Профсоюза детских хирургов просьбу поднять часовую ставку до 15 евро, вместо нынешних 5-7 евро.

Как отметили в медицинском учреждении, в сожалению, сейчас возможности выполнить условия врачей нет. В связи с этим с 1 февраля 12 из 23 хирургов, а также 12 из 19 операционных сестер больше не работают сверхурочно. Их рабочее время сокращено до стандартных 168 часов вместо прежних 240 часов в месяц.

По словам Штейны, руководство Детской больницы хочет решать эти вопросы комплексно, чтобы одинаковые условия труда были у всего медицинского персонала, но финансовых средств на повышение зарплат всех работников у больницы нет.

В Детской больнице работают более 1300 специалистов.