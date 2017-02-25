Хирурги Детской больницы отказываются работать сверхурочно и требуют поднять зарплату (6)

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Политика | 25 февраля 2017 года, 11:33

Часть хирургов Детской клинической университетской больницы решила сократить объем работы, требуя увеличить оплату труда. Об этом сообщает представитель больницы Вита Штейна.

В конце 2016 года правление больницы получило от Профсоюза детских хирургов просьбу поднять часовую ставку до 15 евро, вместо нынешних 5-7 евро.

Как отметили в медицинском учреждении, в сожалению, сейчас возможности выполнить условия врачей нет. В связи с этим с 1 февраля 12 из 23 хирургов, а также 12 из 19 операционных сестер больше не работают сверхурочно. Их рабочее время сокращено до стандартных 168 часов вместо прежних 240 часов в месяц.

По словам Штейны, руководство Детской больницы хочет решать эти вопросы комплексно, чтобы одинаковые условия труда были у всего медицинского персонала, но финансовых средств на повышение зарплат всех работников у больницы нет.

В Детской больнице работают более 1300 специалистов.

Комментарии 6
Крик1 час назад
Да хрен вам, а не поднятие, вы живёте сейчас в нищей и разворованной стране и вы это тоже должны понимать, что бы вам поднять, надо у кого то понизить. Или объясняйте тогда у кого вы заберёте их копейки ради ваших задниц.
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Байба1 час назад
У хирургов полно платных операций. Живут они очень безбедно! Согласна, что такие профессии должны хорошо оплачиваться, но не надо прибедняться только! Квот в стране не дождешься, все платят в кассу и налом несут. Иначе бы не строили себе врачи дома...
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Лиепая1 час назад
Правильно! Надо всем жителям Латвии возмутиться!! НАХЕРА МЫ ТУТ ПЛАТИМ НАЛОГИ!!!!
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