Коалиция отказалась рассматривать вопрос о регистрации однополых союзов (10)
Правящая коалиция не планирует поднимать вопрос о возможности регистрации партнерских отношений между представителями одного пола и не поддерживает эту идею.
Руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня напомнила, что партия уже обсуждала это предложение, и большинство не поддержало его.
Руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис и сопредседатель национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) Гайдис Берзиньш в очередной раз сослались на Конституцию, в которой указано, что брак - это союз между мужчиной и женщиной.
Как сообщал портал Mixnews, комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс в своем заявлении подчеркнул, что возможность зарегистрировать отношения между партнерами одного пола - это вопрос равноправия.
Легальные отношения однополых пар допускают 47 стран, в том числе 27 входящих в Совет Европы.
Нередко в дискуссиях по этому вопросу раскрываются глубоко укоренившаяся гомофобия и дискриминация по отношению к геям и лесбиянкам.
На самом деле постановка.
Мужниекс осторожно предложил, а эти гордо отказались, - вот тебе и голоса титульных.