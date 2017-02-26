Коалиция отказалась рассматривать вопрос о регистрации однополых союзов (10)

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Политика | 26 февраля 2017 года, 14:56

Правящая коалиция не планирует поднимать вопрос о возможности регистрации партнерских отношений между представителями одного пола и не поддерживает эту идею.

Руководитель фракции "Единства" Солвита Аболтиня напомнила, что партия уже обсуждала это предложение, и большинство не поддержало его.

Руководитель фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис и сопредседатель национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) Гайдис Берзиньш в очередной раз сослались на Конституцию, в которой указано, что брак - это союз между мужчиной и женщиной.

Как сообщал портал Mixnews, комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс в своем заявлении подчеркнул, что возможность зарегистрировать отношения между партнерами одного пола - это вопрос равноправия.

Легальные отношения однополых пар допускают 47 стран, в том числе 27 входящих в Совет Европы.

Нередко в дискуссиях по этому вопросу раскрываются глубоко укоренившаяся гомофобия и дискриминация по отношению к геям и лесбиянкам.

Комментарии 10
Jurijs Curkans2 часа назад
Я одно не понивмаю какая скотина этот вопрос поднимает ????? Отведите его в туалет вставьте кол в задницу и пусть балдеет а лучше перее.ать так что бы челюсть сломать ,нравится тебе скотина в задницу трахатся иди и трахайся там где тебя никто не видит но навязывать нам это не нужно
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
Геройская коалиция, - наступила прям на горло гейропейской своей песне!
На самом деле постановка.
Мужниекс осторожно предложил, а эти гордо отказались, - вот тебе и голоса титульных.
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1233 часа назад
И правильно!Тот кто этот дебилизм предложил дебил отбитый!
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