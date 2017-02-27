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В прошлом 2016 году желание депутатов Сейма получить оплаченное государством место жительства в Риге и бензин возросло. Всего из денег налогоплательщиков на эти цели было выделено 318 000 евро, что на 7% больше, чем в 2015 году. Депутаты не стыдятся использовать сразу две возможности - и снимать жилье, а также тратить сотни евро на закупку бензина. Впрочем, в кулуарах говорят, что не все депутаты используют такую возможность честно.

Кто является получателем самых крупных компенсаций, а также что говорят депутаты, которым совесть не позволяет просить ни цента, решили выяснить журналисты программы TV3 ziņas.

Чем дальше от Риги депутат проживает, тем большая компенсация на жилье и бензин ему полагается. Для каждого слуги народа установлен потолок компенсации, но, чтобы получить деньги, надо сдавать чеки на бензин и договор аренды.

Первое место в топе компенсаций за 2016 год занял депутат Латвийской партии регионов Юрис Вилюмс. Он как свое место жительства указал волость Эзерниеки в Дагдском крае. В декабре, Вилюмс получил за жилье в Риге 410 евро, за бензин - 352 евро, что составляет за месяц сумму в 762. За весь 2016 год - 8926 евро.

На втором месте Янис Труповниекс - (СЗК) с 8429 евро, Янс Тутин (С) – 8325 евро, Янис Клаужс (СЗК) 8255 евро и Рихард Эйгимс (СЗК) - 8246 евро.

Один из депутатов, который все время возражает против размеров выплачиваемой компенсации, является Артусс Кайминьш. Сам он в декабре за истраченный на поездки бензин из средств налогоплательщиков запросил 111 евро. Кайминьш подчеркивает, что обустроившись с умом, многолетние депутаты, получающие не такие уж астрономические зарплаты, научились зарабатывать вдвойне.

"Мне это не кажется нормальным. У тебя, как у депутата зарплата 1700 евро - у рядовых депутатов, кто не руководит комиссиями, тот в оппозиции. Это зарплата. Но, если взять кого-то, кто руководит комиссией, он за это получает еще 700 евро. . Секретарь комиссии - 350 евро. К этому прибавим, скажем, как у Бригманиса 557 евро за бензин, в конце концов на руки он получит 3500 евро", - сказал Кайминьш.

В дополнение ко всему, депутатам доступны также служебные машины. Например, Ингуна Судраба, по словам Кайминьша, едет в Сейм на машине с шофером, у нее самой нет прав. Среди депутатов был также особо алчный народный слуга, который хотел, чтобы за счет налогоплательщиков, меу оплатили ремонт амортизаторов.

Одна из скромных депутатов Янина Курсите-Пакуле, которая выбрана по списку Национального объединения из Курземе. Она в декабре не попросила ни цента. "Я живу в Риге, поэтому считаю, что это неприемлемо. На этом все. Это моя личная установка, и думаю, что так будет и впредь", - сказала политик.

"Я знаю, что Юрису Вилюмсу это ставят в вину, но он на самом деле живет у самой границы. Иначе получается, что депутатами могут быть тольки из Риги. Не надо всех под одну гребенку стричь", - продолжила политик.

Депутат Ингмар Лидака из положенных по закону 551 евро, в декабре истратил 105 евро. "Мне каких-то 55 км (до дома), иногда остаюсь в Риге, я трачу где-то 130 евро в месяц. Так у меня по чекам получается, столько в бак заливаю. Если что-то надо менять, то может быть у какого-то депутата внутреннюю совесть", - сказал Лидака.

Факты демонстрируют, что выплаты компенсаций за аренду жилья и транспорт, которые берутся из денег налогоплательщиков, с каждым годом растут. В 2015 году компенсации выплачены на сумму - в 295 298 евро. В свою очередь в 2016 году - уже на 7% больше, а именно 318 000 евро.