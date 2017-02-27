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С сегодняшнего дня до 2 апреля молодые люди в возрасте от 15 до 20 лет могут подавать заявки на места в Молодежном сейме, сообщили в парламенте.

Мероприятие "Молодежный сейм" в этом году пройдет 21 апреля. Чтобы стать депутатами, подростки и молодые люди приглашаются принять участие в виртуальных выборах на интернет-платформе www.jauniesusaeima.lv.

В этом году главной темой мероприятия станет образование. Претенденты на участие в Молодежном сейме должны представить свои идеи о совершенствовании формального и неформального образования в Латвии по одной из четырех тем - качество образования, возможности учебы, патриотизм и государственность, безопасность в интернете.

100 участников молодежного парламента будут избраны по итогам общественного голосования и будут представлять все регионы Латвии пропорционально численности населения. 21 апреля молодые люди соберутся в здании Сейма, чтобы ознакомиться с законодательной работой и с трибуны парламента обратиться к своим сверстникам на актуальные для общества темы.