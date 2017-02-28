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Новый российский посол в Латвии Евгений Лукьянов более искренний и прямой, заметил руководитель парламентской фракции "Согласие" Янис Урбанович, который в понедельник встречался с послом. Лукьянов посещал "Согласие" с ознакомительным визитом. Также он планирует встречи и с другими фракциями Сейма.

Говоря о том, почему первой стала встреча с "Согласием", Урбанович напомнил, что это самая многочисленная фракция в Сейме.

Политик рассказал, что это был ознакомительный визит, во время которого посол рассказал о себе, о своей карьере и своих взглядах. Урбановичу было интересно это послушать, и посол показался ему "человеком прямым и искренним". По мнению Урбановича, Лукьянов позитивно настроен, так что может использовать свой опыт и связи для улучшения сотрудничества между Латвией и Россией в некоторых сферах.

Напомним, как писал Mixnews, Лукьянов был аккредитован 7 февраля. Во время ознакомительного визита в Сейм он заявил, что российско-латвийские отношения не могут вечно находиться в стадии замерзания, поэтому в них ожидается оттепель.