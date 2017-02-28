Это не в интересах жителей! Домбрава раскритиковал реформы Банка Латвии (2)

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Политика | 28 февраля 2017 года, 16:00

Депутат Сейма от Национального объединения "Visu Latvijai!"–TB/LNNK Янис Домбрава в своем Twitter раскритиковал предложенную Банком Латвии реформу налоговой системы, в центре которой - снижение подоходного налога с населения и одновременное введение нулевой ставки на реинвестицию прибыли предприятий.

"После просмотра первичной информации можно сделать вывод, что реформа налоговой системы, предложенная Банком Латвии, в интересах его сотрудников, а не жителей", - написал политик.

Как уже сообщалось, Банк Латвии совместно с организациями работодателей предоставили новую налоговую стратегию, в центре которой - предложение снизить подоходный налог с населения и одновременно ввести нулевую ставку на реинвестицию прибыли предприятий.

Банк Латвии предлагает внести изменения в налоговую систему государства, особое внимание уделив пересмотру подоходного налога с населения и предприятий. Эксперты банка разработали "Налоговую стратегию 20/20", в которой подоходный налог с населения предлагается снизить с нынешних 23% до 20% и начать реформу подоходного налога с предприятий.

Также предлагается уравнять ставки налогов до уровня 20% для доходов с капитала. В свою очередь налог на добавленную стоимость центральный банк призывает не менять.

Комментарии 2
1236 минут назад
Да какой он депутат???Клоун не недоразвитый!Давно слышно не было этого фашиста!)
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рюмка8 минут назад
депутат :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
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