Германия будет бороться с российскими СМИ в странах Балтии (9)

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Политика | 1 марта 2017 года, 07:16

Берлин намерен помогать странам Балтии в противодействии "фейковым новостям из России", заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. Его слова приведены на сайте германского ведомства.

"Мы хотим помочь нашим партнерам в странах Балтии бороться с систематической дезинформацией. Есть много проектов, которые уже поставлены на рельсы", — сказал Шефер.

По его словам, речь идет о создании радиостанций и телеканалов, которые будут "привлекательными для русскоговорящих жителей" Латвии, Литвы и Эстонии. При этом новости о мире и регионе будут подаваться "иначе, чем на российском телевидении".

Русскоязычным гражданам прибалтийских государств будут предложены такие "источники информации, которые, с нашей точки зрения, отвечают требованиям точности и хорошей журналистской работы", уточнил дипломат.

В качестве примера "дезинформации" Шефер привел слухи о якобы изнасиловании немецкими военнослужащими 15-летней девочки в Литве. О появлении таких слухов ранее заявили литовские СМИ. В НАТО утверждают, что к их распространению причастна Россия, но никаких доказательств этого предъявлено не было.

Источник: РИА Новости

Комментарии 9
И все это49 минут назад
Они будут делать не вмешиваясь во внутренние дела России и Прибалтики. Демократия, однако. И полное отсутствие лицемерия.
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А сколько бабла напилят...!46 минут назад
Уму нерастяжимо!
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Крик12 минут назад
Всё таки надо было добить немчуру нашим дедам, так нет же, уже тогда навязана была толерантность, даже не смотря на наши потери огромного человеческого потенциала от рабочих до профессоров и академиков. "Бороться" они будут, хрен вам в зубы, с эмигрантами боритесь, которые уже вас скоро в ширенгу строить будут. Лично я с женой сталкивался с ними в Греции, где они каждый день вывешивали новые правила вхождения в столовую отеля для моей стройной и подтянутой жены, доходило уже до смешного, рисовали на принтере обыкновенную белую майку, объясняя на английском и немецком, что в ней в столовую отеля вход воспрещён, но когда мы с женой показывали им на всех в столовой и они видели, что каждая немецкая толстенная фрау находится сейчас в такой же майке в столовой, то срывали листик и на следующее утро начиналось новое смехотворное утро и всё по новой. Вообщем ненавижу тупых, идиотов и немцев.
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