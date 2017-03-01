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Берлин намерен помогать странам Балтии в противодействии "фейковым новостям из России", заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер. Его слова приведены на сайте германского ведомства.

"Мы хотим помочь нашим партнерам в странах Балтии бороться с систематической дезинформацией. Есть много проектов, которые уже поставлены на рельсы", — сказал Шефер.

По его словам, речь идет о создании радиостанций и телеканалов, которые будут "привлекательными для русскоговорящих жителей" Латвии, Литвы и Эстонии. При этом новости о мире и регионе будут подаваться "иначе, чем на российском телевидении".

Русскоязычным гражданам прибалтийских государств будут предложены такие "источники информации, которые, с нашей точки зрения, отвечают требованиям точности и хорошей журналистской работы", уточнил дипломат.

В качестве примера "дезинформации" Шефер привел слухи о якобы изнасиловании немецкими военнослужащими 15-летней девочки в Литве. О появлении таких слухов ранее заявили литовские СМИ. В НАТО утверждают, что к их распространению причастна Россия, но никаких доказательств этого предъявлено не было.

Источник: РИА Новости