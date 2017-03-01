Юта Стрике планирует стать мэром Риги (39)

фото

Политика | 1 марта 2017 года, 11:58

Бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Юта Стрике вступила в Новую консервативную партию, которой руководит бывший министр юстиции Янис Борданс, и будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу.

Сегодня на пресс-конференции партии она заявила, что будет кандидатом в мэры столицы от НКП. Борданс также сообщил, что будет участвовать в выборах и тоже станет одним из кандидатов на пост мэра.

В Новую консервативную партию ранее вступил еще один бывший сотрудник БПБК - Юрис Юрашс, который возглавлял отдел оперативных разработок. Он также планирует участвовать в муниципальных выборах в Риге.

Комментарии 39
Ну1 час назад
Борданс, вроде мужик не глупый, но совершил политическое самоубийство, набрав в партию всяких склочников-транжир бюджетных денег.
3 какндидата в мэры, от партии с рейтингом меньше 5% не многовато ли?
Ответить
Tatyana Kosenko1 час назад
A čto v KNABE uže porjadok navela???
Ответить
5551 час назад
хочет получить под зад коленом как хиллари.
Ответить