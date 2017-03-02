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Юта Стрике могла отправить всех рижских коррупционеров в тюрьму, работая в Бюро по борьбе и предотвращению коррупции, а не сейчас, когда решила баллотироваться в Рижскую думу. Таким образом можно сделать вывод, что Стрике недобросовестно выполняла свою работу в KNAB. Так считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

"Интересно, что мешало Стрике, собрать всех коррупционеров из всех департаментов в тюрьме?", - вопрошает Лиепниекс.

Interesanti, kas traucēja Jutai Strīķei salikt cietumā visus korumpantus no visiem departamentiem? https://t.co/0Im6AIxMg1 — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 1 марта 2017 г.

Как сообщалось, Бывшая сотрудница Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юта Стрике вступила в Новую консервативную партию (НКП), которой руководит бывший министр юстиции Янис Борданс, и будет баллотироваться на выборах в Рижскую думу.

Сегодня на пресс-конференции партии она заявила, что будет кандидатом в мэры столицы от НКП.

Руководители партии говорили сегодня о коррупции в Рижской думе и подчеркнули, что, пройдя в думу, с "Согласием" сотрудничать не будут.