Политика |

Министерство здравоохранения завершило расследование дисциплинарного дела против директора Государственного центра доноров крови (ГЦДК) Иветы Озолини и освободило ее от должности.

Дисциплинарное расследование было начато о возможном ненадлежащем выполнении должностных обязанностей, в том числе о не соответствующим правовым актам действиям с финансовыми средствами. В ходе расследования в работе Озолини выявлены нарушения, поэтому к ней применено дисциплинарное взыскание - увольнение с должности с сегодняшнего дня.

Минздрав напоминает, что в декабре против директора донорского центра было возбуждено дисциплинарное дело о некачественном выполнении должностных обязанностей по контролю исследований донорской крови.

Оценив обстоятельства дела, комиссия пришла к выводу, что Озолиня не обеспечила надлежащего выполнения установленных обязанностей и, предоставив не соответствующую фактам информацию средствам массовой информации, причинила существенный ущерб интересам государства, поэтому к ней было применено дисциплинарное взыскание.

В свою очередь в феврале этого года против Озолини было возбуждено дисциплинарное дело о некачественном выполнении должностных обязанностей, в том числе в отношении финансовых средств. Анализ финансовой ситуации в ГЦДК показал, что центр взял на себя обязательства, которые превышают имеющееся в его распоряжении финансирование, и не имеет средств, чтобы покрыть обязательства.

На вакантную должность директора донорского центра будет объявлен конкурс.