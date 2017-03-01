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Национальное объединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK допускает общение свои членов с русскими СМИ в Латвии, а также с российскими журналистами, для того, чтобы объяснить свою позицию. Об этом в интервью газете Latvijas Avīze заявил сопредседатель Yацобъединения Райвис Дзинтарс.

На вопрос журналиста о том, почему кандидат в мэры Риги от нацблока, Байба Брока, согласилась на интервью Первому Балтийскому каналу, который считается пропагандистским СМИ, Дзинтарс ответил, что Национальное объединение допускает такие действия.

"Главное, какой был посыл. Она показала, что в своей стране мы можем диктовать свои условия, так как этот пропагандистский канал был вынужден показывать интервью на латышском языке с русскими субтитрами. Установка партии заключается в том, что с местными СМИ мы говорим на латышском языке. Мы призвали всех членов следовать этому правилу. Я сам с российскими телеканалами вообще не общаюсь, но есть коллеги, которые считают, что говорить и объяснять свою позицию можно. Партия принимает обе позиции. Мы видим, что многие национально настроенные политики из Польши ездят на программы в Москву. И наш публицист Отто Озолс тоже участвовал в таких программах", - сказал Дзинтарс.

Напомним, публицист Отто Озолс весной прошлого года участвовал в передаче "Место встречи" российского телеканала НТВ. В ходе дискуссии Озолс тогда заявил, что "у Латвии сильные союзники, и если Россия попробует угрожать суверенитету Латвии, то получит по морде".

Данное заявление журналиста вызвало достаточно широкий резонанс.

Добавим, Байба Брока дала интервью Первому Балтийскому каналу 17 февраля.