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Латвии необходимо считаться с рисками, которые могут возникнуть, если вдруг покинувшие страну искатели убежища решат вернуться. Такое мнение высказал председатель Комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества, депутат Сейма от «Visu Latvijai!»-TB/LNNK Илмарс Латковскис, пишет nra.lv.

«В краткосрочной перспективе у нас проблем с беженцами нет – в Латвию перемещена половина из предусмотренных европейскими квотами. С интеграцией проблем тоже нет, потому что попросту некого интегрировать. Как только эти люди получают в Муцениеки необходимый статус, они покидают Латвию», - отметил Латковскис.

При этом он указал на сохраняющуюся опасность, исходящую от беженцев.

«Нам необходимо предусматривать риски – уехавшие искатели убежища могут, как бумеранг, вернуться обратно. Правительство должно учитывать эти риски и быть готовым на них реагировать», - сказал Латковскис.

На сегодняшний день в рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла 238 человек. Статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 147 человек.

Впрочем, как рассказала в интервью телеканалу LNT руководитель общества "Убежище "Надежный дом"" Сандра Залцмане, из прибывших в Латвию в рамках программы ЕС по перемещению беженцев в настоящее в стране остались пять человек - одна семья из трех человек и еще два человека, один из которых уже в ближайшее время планирует покинуть Латвию.