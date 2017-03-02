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Сегодня объявлен конкурс на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), об этом говорится в публикации Latvijas Vēstnesis.

Претенденты должны соответствовать требованиям 4-й и 5-й статей закона о KNAB, которые Сейм в начале февраля изменил. Теперь от претендентов не требуют по крайней мере трех лет опыта работы на руководящей должности, но "соответствующего должности опыта работы и опыта на руководящей должности в публичном управлении или в сфере правовой защиты".

Нужно также иметь гражданство Латвии, безупречную репутацию, владеть латышским языком и по крайней мере двумя иностранными, иметь высшее профессиональное или академическое образование и квалификацию юриста. Нельзя иметь судимость независимо от ее снятия или соглашения либо быть привлеченным к уголовной ответственности, быть в прошлом работником спецслужб СССР или иностранных служб безопасности.

В свою очередь, претенденты должны обладать навыками организации работы в команде, а также быть готовыми сформулировать и выразить свое мнение о приоритетах работы и развитии KNAB.

Зарплата начальника KNAB составит 2441 евро до уплаты налогов. Заявки на конкурс можно подавать до 30 марта.

Как писал Mixnews ранее, снижение требований к претендентам было продиктовано тем, что предыдущий конкурс на должность начальника бюро завершился безрезультатно. На конкурс было подано десять заявок, однако комиссия признала, что ни один из претендентов, включая бывшего главу KNAB Ярослава Стрельчонка, не может быть выдвинут во второй тур конкурса.