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Вооруженные силы Германии в апреле вновь разместят в Латвии передвижной Центр воздушного контроля и предупреждения, сообщил журналистам министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Риге.

Она отметила, что Германия и Латвия сотрудничают уже на протяжении 20 лет и в последние годы это сотрудничество стало еще более тесным. Солдаты обеих стран участвовали в совместных учениях, хорошим примером сотрудничества был и тот факт, что вооруженные силы Германии в прошлом году разместили в Латвии передвижной Центр воздушного контроля и предупреждения.

Центр находился на авиабазе Национальных вооруженных сил в Лиелварде и являлся частью системы контроля и наблюдения за воздушным пространством НАТО.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Германии вновь важно продемонстрировать своим друзьям солидарность, потому что Германия не забыла, что означает жить на восточной границе.

Министр обороны выразила благодарность латвийским военнослужащим, которые помогли отразить нападение на дипломатическое представительство Германии в Афганистане.

Глава латвийского Минобороны Раймонд Бергманис выразил благодарность Германии за вклад в укрепление безопасности стран Балтии. Он подчеркнул, что у Латвии и Германии имеется большой потенциал в сфере оборонного сотрудничества.