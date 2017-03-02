Twitter: KNAB помиловал одного президента и сразу "взялся" за другого (2)

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Политика | 2 марта 2017 года, 20:36

Латвийский сегмент Twitter комментирует действия Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В ходе проверки бюро не констатировало каких-либо нарушений в том, что президент Латвии Раймонд Вейонис участвовал в фотосессии для журнала мод. Между тем, KNAB решил начать проверку обнародованной информации о получении экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой места для захоронения на 1-м Лесном кладбище.

Действия KNAB комментирует журналист Индра Спранце.

«Налогоплательщики могут спать спокойно. KNAB трудится в поте лица: в фотосессии Вейониса нарушений не констатировано. Проверят полученное Вике-Фрейбергой место захоронения», - пишет она.

Похожими мыслями делится пользователь Nepareizais.

«KNAB сегодня работает по полной. В отношении одного президента дело закрыто, а отношении другого – начато», - пишет он.

Работу KNAB комментирует и политический аналитик Лига Стафецка.

«Куда еще более крупную рыбу, чем президент», - пишет она.

Пользователь Андис Зоммерс высказывает свое мнение о действиях президента Вейониса.

«Насколько это этично? В том, что президент позирует для модного журнала и рекламы, нет никаких нарушений, сообщает KNAB», - пишет пользователь.

В свою очередь пользователю Bigelbogels внимание к бывшему президенту кажется чересчур большим.

«Сколько можно взбивать это масло? Можно подумать, Вике-Фрейберга заказала себе в центре Мавзолей, как у Ленина!», - пишет он.

Как ранее сообщила газета Diena, Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

Осенью 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга Ивета Вейоне приняли участие в фотосессии, организованной одним из старейших Домов моды Латвии ANNA OSMUSHKINA. Фотографии первой пары страны появились в итальянском журнале COLLEZIONI HAUTE COUTURE.

Комментарии 2
ЭДИКТ38 минут назад
====поСМОТРИТЕ на еНту рожу, оНо чиста как УТРЕННЯЯ РОСА
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Eduard Jevdokimov6 минут назад
Закон для народа а не для слуг народа... Если ее защищают правящие то представляете насколько рыльцо в пушку у действующих?!
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