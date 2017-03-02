Политика |

Латвийский сегмент Twitter комментирует действия Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). В ходе проверки бюро не констатировало каких-либо нарушений в том, что президент Латвии Раймонд Вейонис участвовал в фотосессии для журнала мод. Между тем, KNAB решил начать проверку обнародованной информации о получении экс-президентом Латвии Вайрой Вике-Фрейбергой места для захоронения на 1-м Лесном кладбище.

Действия KNAB комментирует журналист Индра Спранце.

«Налогоплательщики могут спать спокойно. KNAB трудится в поте лица: в фотосессии Вейониса нарушений не констатировано. Проверят полученное Вике-Фрейбергой место захоронения», - пишет она.

Nod.maks. var gulēt mierīgi. KNAB raujas vaiga sviedros: Nav konstatēti pārkāpumi Vējoņu fotosesijā. Pārbaudīs VVF iegūto kapavietu (c) LETA — Indra Sprance (@indrasprance) 2 марта 2017 г.

Похожими мыслями делится пользователь Nepareizais.

«KNAB сегодня работает по полной. В отношении одного президента дело закрыто, а отношении другого – начато», - пишет он.

KNAB šodien darba pilnas rokas. Pret vienu prezidentu lieta pabeigta, pret otru uzsākta. pic.twitter.com/nDnpSkh1OH — Nepareizais (@Nepareizais) 2 марта 2017 г.

Работу KNAB комментирует и политический аналитик Лига Стафецка.

«Куда еще более крупную рыбу, чем президент», - пишет она.

@indrasprance Kur vēl lielāku zivi kā prezidentu:))) — Līga Stafecka (@StafeckaLiga) 2 марта 2017 г.

Пользователь Андис Зоммерс высказывает свое мнение о действиях президента Вейониса.

«Насколько это этично? В том, что президент позирует для модного журнала и рекламы, нет никаких нарушений, сообщает KNAB», - пишет пользователь.

Cik ētiski ? Prezidentam gozēties modes lapās un reklamēt štātes nav nekāds pārkāpums, secina KNAB https://t.co/aWgIpP9a8v via @KasJauns — Andis Zommers (@AndisAndiszo) 2 марта 2017 г.

В свою очередь пользователю Bigelbogels внимание к бывшему президенту кажется чересчур большим.

«Сколько можно взбивать это масло? Можно подумать, Вике-Фрейберга заказала себе в центре Мавзолей, как у Ленина!», - пишет он.

Nu cik var kult to sviestu? Varētu padomāt, ka VVF pieprasījusi centrā mauzoleju, kā Ļeņinam!

https://t.co/sP952r5fhP — Bigelbogels (@Bigelbogels) 2 марта 2017 г.

Как ранее сообщила газета Diena, Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

Осенью 2016 года президент Латвии Раймонд Вейонис и его супруга Ивета Вейоне приняли участие в фотосессии, организованной одним из старейших Домов моды Латвии ANNA OSMUSHKINA. Фотографии первой пары страны появились в итальянском журнале COLLEZIONI HAUTE COUTURE.