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Государственные или муниципальные должностные лица, которые повторно наказаны за несоблюдение языковых норм, на время могут быть отстранены от должности.

Такие поправки к закону в ближайшие недели подаст фракция Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK в Сейме на рассмотрение коалиционным партнерам, пишет Latvijas Avīze.

Инициаторы законопроекта не скрывают, что на разработку этих поправки их побудило поведение лидера "Согласия", мэра Риги Нила Ушакова.

Напомним, суд запретил Ушакову общаться в соцсетях на иностранных языках, в том числе и на русском и оставил без изменений решение Центра государственного языка (ЦГЯ) оштрафовать мэра Риги на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках.

Кроме того, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

"Демонстрируемое Нилом Ушаковым вызывающее и неуважительное отношение к нормам закона о госязыке и решениям Центра Госязыка, заставляет делать выводы, что с нынешним регулированием что-то не в порядке.

Нарушители закон о госязыке "выходят сухими из воды", то есть почти без наказания или за символическую плату. Привести в порядок эту сферу - дело чести для государства", - так считает лидер Нацобъединения Райвис Дзинтарс.

Сейчас должности могут лишиться только те должностные лица, которые не владеют латышским языком на необходимом для занимаемой должности уровне. Те, кто государственный язык знают, но не используют его или используют неуместно иностранный язык, рискуют только денежным штрафом.

Согласно Кодексу административных правонарушений за предоставление информации на иностранном языке, если это предусмотрено только на латышском языке, предусматривается наказание для ответственных должностных лиц на сумму от 35 до 140 евро. (именно на такую сумму был оштрафован Ушаков за общение с пользователями соцсетей на русском).