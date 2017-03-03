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Фото из открытых источников. На снимке - солдаты Армии США в 100 метрах от российской границы, проходящей по реке Нарва в одноименном эстонском городе. На другой ее стороне находится пограничный российский город Ивангород.

Прибывшие в Балтийские страны и Польшу подразделения США участвуют в "провокационных акциях", заявил МИД России.

"Мы не могли не обратить внимание на то, что недавно прибывшие в Польшу и Прибалтику военнослужащие США уже успели отметиться участием в "исторических акциях" с отчетливой антироссийской направленностью", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном на сайте МИД комментарии.

Речь, по ее словам, идет об участии военнослужащих США в церемониях памяти польского антикоммунистического подполья.

"Из той же серии - пеший "поход на Восток" - к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы", - добавила она.

"Убеждены, что такие сомнительные мероприятия, как минимум, бросают тень на историю совместной борьбы США и СССР против нацизма. Было бы лучше, если бы вместо участия в подобных пропагандистских кампаниях американцы нашли возможность почтить память своих союзников по антигитлеровской коалиции, павших за спасение Европы от "коричневой чумы"", - отметила Захарова.