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Безопасность стран Балтии не входит в десятку важнейших вопросов повестки дня новой администрации США. Об этом в ходе пресс-конференции в Вильнюсе заявил оборонный эксперт из США Сэмюэл Гардинер, пишет la.lv.

«У стран Балтии есть причины беспокоиться о том, что происходит в Вашингтоне», - сказал Гардинер.

По его словам, страны Балтии не являются приоритетом для США.

«Если посмотреть, что сейчас происходит в США, то страны Балтии точно не попадают в десятку вопросов», - сказал он.

Он добавил, что для администрации президента США Дональда Трампа сегодня важнее ситуация на Ближнем Востоке, события в Северной Корее, а также отношения с Мексикой.

Гардинер и другие эксперты по безопасности участвуют в проходящей в Вильнюсе международной конференции, посвященной теме повышения устойчивости общества Балтийского региона перед лицом гибридных угроз.