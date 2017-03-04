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Портал pietiek.com опубликовал вторую часть компроматных видео на депутата Сейма Артуса Кайминьша. На этот раз политик рассуждает о пупках, полуголых девушках и работе Регистра предприятий. Об этом пишет nra.lv.

Сам портал так комментирует опубликованные ролики: "Внимательно пересмотрев записанные Артусом Кайминьшем ролики, мы отобрали еще несколько, которые могли бы стать полезными и поучительными для всех нынешних и потенциальных избирателей политика. Раскроем вам его мнение о коньяке, пупках и работе Регистра предприятий. Извиняемся перед всеми, кто желал увидеть пикантные детали видео – они опубликованы не будут".

Как уже сообщалось, не более чем сутки назад портал pietiek.com опубликовал первую часть видео, на которых в самом нелестном виде предстает Артус Кайминьш. На некоторых кадрах народный избранник выглядит так, будто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения или под воздействием каких-то других одурманивающих веществ. В другом сюжете депутат крайне высокомерно и вызывающе себя ведет в некоем заведении.