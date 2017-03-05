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США собираются значительно сократить бюджет Госдепартамента. Сильнее всего пострадает объем средств, которые выделяют на помощь другим государствам. В Белом доме пообещали "довольно резкое сокращение", сообщает со ссылкой на Fox News телеканал "Дождь".

Точная сумма сокращения объема финансирования Госдепартамента станет известна в середине марта. Директор управления по бюджету Белого дома Мик Малвани сообщил, что средства, которые освободятся в результате сокращения, предлагают "потратить здесь".

"Все довольно просто: чем меньше денег тратится за рубежом, тем больше остается здесь", — подчеркнул Малвани.

Изменения коснутся прежде всего Агентства США по международному развитию. Ежегодный бюджет этого ведомства совместно с аналогичной программой Госдепартамента составляет около 50 миллиардов долларов.

Помимо этого, средства из бюджета США, направленные на поддержку иностранных государств, получают порядка 20 различных государственных ведомств — в целом около 36,5 миллиарда долларов. Эти деньги используются для различной помощи 100 государствам по всему миру.

Для сравнения Fox News приводит ежегодный бюджет Минобороны США — порядка 600 миллиардов долларов. При этом затраты на оборону администрация Трампа планирует увеличить на 54 миллиарда долларов. При этом военную помощь другим государствам, в частности, Украине, Белый дом планирует сократить.