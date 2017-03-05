Во Франции предлагают запретить браки между нелегальными мигрантами (2)

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Политика | 5 марта 2017 года, 12:56

Депутат Национального собрания Франции Жак Мийяр направил в Министерство юстиции Франции запрос с предложением запретить браки среди нелегальных мигрантов, сообщает в своем материале новостное агнтство RT.

"Брак относится к основным правам человека, что признаётся многими международными конвенциями. Но недопустимо позволять вступать в брак на французской земле без возможности установить подлинность документов, удостоверяющих личность", — говорится в депутатском запросе.

По словам Мийяра, заключение браков между приезжими может привести к неконтролируемой миграции и осложнению отношений с другими странами.

Он также отметил, что в настоящее время неизвестно, сколько таких браков заключено на территории Франции.

Некоторые французские депутаты в Европарламенте также выступают против заключения браков между нелегалами.

Комментарии 2
БЧ21 час назад
будущее эйропы,в которое вляпалась и наша хуторня.Ни чё так перспективка......
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Крик2 часа назад
На фотке слева сегодняшнее "лицо Франции". Смешат меня сейчас люди которые мечтают побывать в ней.
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