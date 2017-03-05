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Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой создать центры Евросоюза по приему беженцев вне блока, к примеру в Грузии, Египте или на Западных Балканах, пишет rus.delfi.lv, со ссылкой на еженедельник Bild.

"Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах", — заявил министр в интервью еженедельнику.

По его словам, люди, которые пытаются нелегально проникнуть на территорию ЕС, могут быть переправлены в такие центры.

Курц также выступил с критикой миграционного курса канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Эта неверная политика была поддержана главами многих стран и правительств, а также Еврокомиссией. В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в Центральную Европу, приходить их будет все больше", — объяснил он.

Ранее лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала миграционную политику, проводимую канцлером ФРГ Ангелой Меркель.