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Министр обороны Раймонд Бергманис в рамках визита в Израиль обсудил развитие технологий беспилотных летательных аппаратов, сообщили в отделе прессы Министерства обороны. Вероятно, это связано с желанием министра приобрести для Латвии несколько таких устройств.

Вчера Бергманис встретился с представителями военной промышленности этой страны и ознакомился с основными направлениями развития, а также посетил одну из баз вооруженных сил Израиля.

Израиль является одной из ведущих стран в области кибербезопасности. Поэтому в первый день визита Бергманиса в эту страну одной из ключевых тем переговоров были вопросы кибербезопасности, а также развития технологий беспилотных летательных аппаратов не только для их использования в обороне и сфере безопасности, но и в области гражданской обороны и спасательно-поисковых работ.

Сегодня у Бергманиса состоится встреча с израильским министром обороны Авигдором Либерманом, на которой будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, актуальные вопросы кибербезопасности и двустороннее сотрудничество в сфере обороны.

Напомним, как уже писал Mixnews, недавно министр обороны заявил, что Латвии необходимо закупить беспилотники.