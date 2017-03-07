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Мэр Риги Нил Ушаков попал в больницу. Об свидетельствует публикация градоначальника в социальной сети Facebook.

Как написал сам Ушаков, из-за болезни отменено заседание Рижской думы, на котором планировалось рассмотреть 92 вопроса.

"Не дотянул до весны и слег таки с противным вирусом. Пришлось сегодня заседание думы отменить, а завтра поздравлять придется всех коллег только смсками. В свою очередь передача "Прямой вопрос" с ответами на ваши вопросы выйдет, скорее всего в воскресенье, а не в четверг. И да - этот вирус не надо пробовать переходить на ногах. Очень он вредный", - пишет мэр.

Как сообщалось раннее, по данным исследования, на прошлой неделе число заболевших гриппоподобными заболеваниями упало на 25 процентов. Доля связанных с вирусом гриппа заболеваний сократилась до 40 процентов.