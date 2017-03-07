Лидер СЗК встретился с послом России: чувствительные вопросы не обсуждались (2)

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Политика | 7 марта 2017 года, 18:37

Председатель парламентской фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис и посол России в Латвии Евгений Лукьянов во время сегодняшней встречи не затрагивали политически чувствительные вопросы.

Как Бригманис сообщил, это была "ознакомительная встреча, просто разговор". Посол рассказал руководителю фракции СЗК о своем жизненном пути, о том, что бывал в Латвии и ранее. Лукьянов также проинформировал Бригманиса о том, каким видит развитие мировых процессов, в том числе развитие США.

Посол России сообщил лидеру СЗК о том, что выразил желание встретиться также с руководителями других фракций, премьер-министром Марисом Кучинскисом и министрами правительства.

По словам Бригманиса, встреча с послом была согласована с главой МИД Эдгаром Ринкевичем. Он воздержался от прогнозов о том, как дальше будут развиваться отношения Латвии и России. На вопрос о том, не следовало ли во время разговора обсудить ситуацию на Украине, Бригманис ответил, что, учитывая разные взгляды стран на этот вопрос, он не затрагивался, потому что "ничего нового не было бы сказано".

Комментарии 2
kentavrs1 час назад
Что-то ты рано 8 марта праздновать начал. Учти - неправильный похмел ведет к запою, хотя, судя по коменту, это твое постоянное состояние.
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ЭДИКТ1 час назад
====комуняка грЁБАНЫЙ. шаКАЛс приВОЛОКСЯ "дичь" поНЮХать, энД посмотреть УПИТАННОСТЬ!!!!!!
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