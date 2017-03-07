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Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара лембергса, который приветствовал зрителей в театральном доме Jūras vārti на русском языке, сообщила программа Латвийского телевидения "Панорама".

Вечером 28 февраля Лембергс, перед подписанием договора с Рижский русский театр им. Михаила Чехова о сотрудничестве, несколько минут говорил перед собравшимися зрителями на русском языке. Перевода его речи не последовало. До этого Лембергс коротко поприветствовал присутствующих в зале на латышском языке.

Лембергс объяснил свой выбор общаться именно на русском языке с публикой, так как находившаяся в зале аудитория в основном была русскоязычной.

Центр госязыка начал проверку данного случая и на данном этапе комментариев не дает. Заместитель директора центра Ингрида Берзиня информировала, что по завершению проверки всем вовлеченным сторонам будут даны объяснения.

"Если мероприятие организует государство или самоуправление, рабочим языком является латышский. Если выступает депутат, то депутатам латвийской республики всегда надо говорить на государственном языке", - добавила Берзиня.

Ранее Центр государственного языка начал административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

Как сообщили в ЦГЯ, в День теней Ушаков вел в зале заседаний Рижской думы мероприятие, во время которого отвечал на заданные его участниками вопросы. В ЦГЯ с жалобами и вопросами о том, допустимо ли в Рижской думе проведение мероприятия только на русском языке, обратились жители.

По словам Ушакова, если ЦГЯ наложит на него штраф, он обжалует это решение. Мэр добавил, что готов обратиться по этому вопросу также в Конституционный суд.

Кодекс административных нарушений предусматривает за отсутствие перевода на госязык на проводимых на территории Латвии мероприятиях, если нормативными актами он предусмотрен, денежный штраф в размере 35-70 евро.