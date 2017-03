Политика |

После того, как стало известно о том, что Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса, который приветствовал зрителей на русском языке, мэр Риги Нил Ушаков в свойственной ему ироничной манере поприветствовал своего вентспилсского коллегу.

"Welcome to the club!", - такую запись на английском языке, которая в переводе на русский означает "Добро пожаловать в клуб", мэр Риги оставил своем аккаунте на Facebook, снабдив запись хештегом "латвийская политика" (#latvijaspolitika).

Как сообщалось, проверка Центром госязыка господина Лембергса после того, как перед подписанием договора с Рижский русский театр им. Михаила Чехова о сотрудничестве в театральном доме Jūras vārti, Лембергс несколько минут говорил перед собравшимися зрителями на русском языке. Перевода его речи не последовало.

Лембергс объяснил свой выбор общаться с публикой именно на русском языке, так как находившаяся в зале аудитория в основном была русскоязычной.

Ранее Центр государственного языка начал административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.