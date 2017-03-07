Ушаков о языковой проверке Лембергса: добро пожаловать в клуб! (1)
После того, как стало известно о том, что Центр госязыка (ГЦЯ) начал проверку по поводу действий мэра Вентспилса Айвара Лембергса, который приветствовал зрителей на русском языке, мэр Риги Нил Ушаков в свойственной ему ироничной манере поприветствовал своего вентспилсского коллегу.
"Welcome to the club!", - такую запись на английском языке, которая в переводе на русский означает "Добро пожаловать в клуб", мэр Риги оставил своем аккаунте на Facebook, снабдив запись хештегом "латвийская политика" (#latvijaspolitika).
Как сообщалось, проверка Центром госязыка господина Лембергса после того, как перед подписанием договора с Рижский русский театр им. Михаила Чехова о сотрудничестве в театральном доме Jūras vārti, Лембергс несколько минут говорил перед собравшимися зрителями на русском языке. Перевода его речи не последовало.
Лембергс объяснил свой выбор общаться с публикой именно на русском языке, так как находившаяся в зале аудитория в основном была русскоязычной.
Ранее Центр государственного языка начал административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.
Ведь со средневековья, когда немцы придумали им азбуку,научили книги печатать, ничего не изменилось, ничего не сделали для развития родной речи, только ухудшилось. За последние 26 лет это особенно заметно.