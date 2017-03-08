Спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта (3)
Спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта, заявила председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Солвита Аболтиня.
Сегодня комиссия обсудила этот вопрос с ответственными должностными лицами. Они заверили, что спецслужбы готовы оперативно реагировать на различное развитие ситуации, чтобы не допустить провокаций, оскорбляющих достоинство действий и возникновения беспорядков.
У Государственной полиции и Полиции безопасности есть опыт в обеспечении порядка на подобных мероприятиях, и правоохранительные органы не поддадутся на провокации, если таковые будут предприняты, добавила Аболтиня.
Как сообщалось, исполнительный директор столицы Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта в центре Риги мероприятий. Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения.
Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации "Daugavas vanagi Latvijа", "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Звон плывёт, плывёт
Над всей землёю,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир,