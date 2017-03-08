Спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта (3)

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Политика | 8 марта 2017 года, 19:04

Спецслужбы готовы обеспечить порядок на мероприятиях 16 марта, заявила председатель комиссии Сейма по национальной безопасности Солвита Аболтиня.

Сегодня комиссия обсудила этот вопрос с ответственными должностными лицами. Они заверили, что спецслужбы готовы оперативно реагировать на различное развитие ситуации, чтобы не допустить провокаций, оскорбляющих достоинство действий и возникновения беспорядков.

У Государственной полиции и Полиции безопасности есть опыт в обеспечении порядка на подобных мероприятиях, и правоохранительные органы не поддадутся на провокации, если таковые будут предприняты, добавила Аболтиня.

Как сообщалось, исполнительный директор столицы Юрис Радзевич не запретил ни одно из заявленных на 16 марта в центре Риги мероприятий. Для части организаторов этих мероприятий установлены ограничения, касающиеся мест их проведения.

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Заявки на проведение мероприятий в день памяти латышских легионеров 16 марта в Рижскую думу подали организации "Daugavas vanagi Latvijа", "В поддержку национальных воинов", Латвийский антинацистский комитет и частное лицо Кристап Кашс.

Комментарии 3
каджич1 час назад
Обдолбанные нацизмом упыри-зомби.
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ДШК1 час назад
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте:
Гудит со всех сторон –
Это раздаётся в Бухенвальде
Колокольный звон,
Колокольный звон.
Звон плывёт, плывёт
Над всей землёю,
И гудит взволнованно эфир:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир,
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мда14 минуты назад
только на такое и способны, даже с радостью.
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