Премьер поручил трем министрам найти решение по улучшению состояния дорог (9)

фото

Политика | 8 марта 2017 года, 21:29

Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня пописал резолюцию, призвав нескольких министров найти решение по улучшению состояния государственных грунтовых автодорог в Бауском крае.

Как сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс, резолюция адресована министру сообщения Улдису Аугулису, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и министру охраны среды и регионального развития Каспару Герхардсу.

Кучинскис призывает министров ознакомиться с решением экстренного заседания Баускской краевой думы и сообща рассмотреть наиболее эффективные возможные решения по улучшению состояния государственных грунтовых автодорог в крае.

Аугулису поручено дать ответ Баускской краевой думе.

Как сообщалось, протестуя против критического состояния государственных грунтовых дорог, жители Брунавской волости Баускского края готовы блокировать шоссе Рига-Бауска-граница с Литвой.

"Мы надеемся все же, что такие экстремальные действия не потребуются. Государство должно искать решение проблемы", - добавила она.

Люди недовольны, но готовы в течение месяца ждать ответа на требование жителей края спасти дороги", - сказала руководитель волостного управления Байба Марченкова.

Марченкова полагает, что к Брунавской волости присоединится и Межотненская.

"В нашей волости плохих дорог много, по ним ездит общественный транспорт, школьные автобусы, ведутся поставки для крестьян", - сказала она.

Марченкова утверждает, что муниципальные грунтовые дороги находятся в лучшем состоянии, чем государственные.

Депутаты Баускской краевой думы 6 марта на внеочередном заседании решили просить правительство объявить в крае чрезвычайную ситуацию из-за критического состояния грунтовых дорог.

Комментарии 9
я вам 9 часов назад
При тех поборах которые дерут с автовладельцев в Латвии, дороги у нас давно должны быть с бардюрами из минимум мрамора, а покрытие с ежедневной мойкой.
А по фату, имеем "достойные" оклады у уважаемых министров и пр.бездарной шалупони.
1
Ответить
леший 10 часов назад
три министра под окном, клали щебень в водоём----смешной такой ентот премьеришко ---поручил ОН!---все дружно кивнули головами и Увсе разошлись пить кофию---через две недели вновь встретятся по этому поводу и разведут руками==="Ну, не получилось!!!'----когда нет ОДНОГО ответственного, а отвечают ВСЕ коллективно, то не ЖДИ приятных новостей
Ответить
Дмитрий 9 часов назад
Вот скинулись бы со своих министерских по зарплате и премии и хватило бы на капремонт половины территории, а "помогла" бы канцелярия президента вообще бы цены не было.
Вон Польша грамотно воспользовалась деньгами ЕС, так хоть дороги похожи на дороги,а не направление, по которому хотят ехать.И не надо из-за своего раздолбайства обирать бюджетников и пенсионеров.
Ответить