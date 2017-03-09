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Госпогранохрана готовится к усиленным проверкам граждан ЕС на внешних границах Шенгенской зоны с апреля 2017 года, сообщил начальник Госпогранохраны Нормунд Гарбарс.

Предполагается, что в конце марта Евросовет утвердит поправки к Шенгенской пограничному кодексу, согласно которым, в дальнейшем необходимо проводить систематические полные пограничные проверки всех граждан ЕС при въезде и выезде из Шенгенской зоны ЕС, пояснил он.

Гарбарс заверил, что погранохрана, несмотря на нехватку пограничников, сделает все возможное, чтобы этот процесс проходил как можно более быстро и люди не испытывали больших неудобств. Правда, в модернизации процесса пересечения границы Латвия пока отстает, признал он.

"Госпогранохрана готовится к тому, чтобы обеспечить людям максимально возможные при таких условиях удобства. Мы готовимся к тому, что новый порядок вступит в силу в полном объеме уже в начале апреля. Если будут изменения, мы проинформирует общество", - сказал Гарбарс.