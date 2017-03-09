Политика |

7 лет назад Швеция перешла к профессиональной добровольческой армии. Но сейчас всё же вернула воинский призыв, чтобы быть готовой к потенциальному конфликту с Россией, пишет The Washington Times.

Заявление мирной Швеции, которая не вела войн с 1814 года, о возвращении воинского призыва, поразило многих. Это явный признак стремительно меняющейся ситуации с безопасностью в регионе, на которую с востока влияет президент России Владимир Путин, и через Атлантику - президент Трамп.

Поэтому, отмечает газета, со 2 марта Стокгольм вернул призыв, и планирует каждый год набирать по четыре тысячи новобранцев.