Газета: Швеция вернула воинский призыв и готовится к войне с Россией (4)
Политика | 9 марта 2017 года, 09:32
7 лет назад Швеция перешла к профессиональной добровольческой армии. Но сейчас всё же вернула воинский призыв, чтобы быть готовой к потенциальному конфликту с Россией, пишет The Washington Times.
Заявление мирной Швеции, которая не вела войн с 1814 года, о возвращении воинского призыва, поразило многих. Это явный признак стремительно меняющейся ситуации с безопасностью в регионе, на которую с востока влияет президент России Владимир Путин, и через Атлантику - президент Трамп.
Поэтому, отмечает газета, со 2 марта Стокгольм вернул призыв, и планирует каждый год набирать по четыре тысячи новобранцев.
Жуть. Всесильный Путин готовится захватить И Прибалтику, и Польщу и теперь - целую Швецию! Класс. Путин - супермен! В этом нас убеждают эти дебильные страны!
6
Ответить
Да, но позвольте, Полтава нонеча на Украине!
5
Ответить
Думаю что шведы будут первыми, по кому возможно могут отработать ядерные калибры, время битв в полях и на ледяных озёрах кануло в историю, а "косметику" шведам под глазами надо обязательно навести, они давно уже в списках "лидеров" и географически подходят что не на есть лучше других, Фиников правда жаль, могут урвать не за что.
12
Ответить
Показать все (4)