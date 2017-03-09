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Предложение Латвии о налоговой реформе в основном заслуживает поддержки, заявила передаче LNT "900 секунд" руководитель представительства Еврокомиссии в Латвии Инна Штейнбука.

В то же время опасения Еврокомиссии вызывает механизм компенсации.

Штейнбука сказала, что Латвия с 2012 года демонстрировала очень высокую фискальную дисциплину, но в контексте налоговой реформы пока непонятно, каков будет механизм компенсации, если борьба с теневой экономикой окажется безуспешной. Есть определенный риск увеличения дефицита, сказала она.

Штейнбука напомнила, что Еврокомиссия и Совет Европы уже несколько раз обращали внимание правительства на необходимость налоговой реформы и уменьшения налогов на рабочую силу.