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Национальное объединение "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL- TB/LNNK) выразило свои сомнения по поводу кандидатуры на пост посла Латвии в Российской Федерации Мариса Риекстиньша, бывшего посла в НАТО. При этом, официально имя кандидата на этот пост еще не названо, об этом пишет Neatkarīgā.

Национальное объединение упоминает несколько причин, по которым Риекстиньш недостоин этой должности.

Во-первых, в Нацблоке недовольны недостаточно жесткой позицией Риекстиньша по поводу "аннексии Крыма Россией". Сомнительным, по мнению VL- TB/LNNK, является и тот факт, что Риекстиньш до восстановления независимости Латвии работал в комсомольских организациях.

Как отмечает газета, обычно процесс выбора кандидата на должность посла занимает длительное время и является конфиденциальным.

Сначала Министерство иностранных дел (МИД) выдвигает свою кандидатуру, затем ее утверждает президент страны, потом на закрытом заседании - парламентская комиссия. По завершении этого этапа, по неофициальным каналам выясняется, готово ли то государство, в которое назначается посол, принять его. И только после получения согласия второй стороны имя потенциального посла может быть названо публично.

Такой процедуры придерживаются во всем мире, пишет газета. Так должно было быть и в данном случае - при выборе посла Латвии в России. Однако Нацблок, по непонятным причинам, решил не соблюдать правила.

Добавим, что политические партии не имеют юридических инструментов для вмешательства в процесс выбора послов для того или иного государства.