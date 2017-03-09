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На увеличение зарплат специалистов по родовспоможению и акушерок будет истрачено 7 млн евро из бюджета Министерства здравоохранения, и это только половина намеченного повышения зарплат, заявила сегодня после встречи с представителями Рижского роддома министр здравоохранения Анда Чакша.

7 млн евро будет выделено на эти цели с апреля до конца года.

Зарплата специалистов по родовспоможению Рижского роддома будет повышена с 5,05 евро в час до 7,58 евро, зарплата акушерок - с 3,50 евро до 4,58 евро в час. Финансировать повышение зарплат будут Минздрав и Рижский роддом.

Повышение зарплат планируется пересмотреть в 2018 году. Как сообщила председатель правления Рижского роддома Дагния Вилните, продолжится работа над методикой тарифов, которая будет включать их пересмотр, и в 2018 году министр здравоохранения будет отстаивать повышение тарифов.

По словам Вилните, пока это только половина намеченного повышения зарплат, но специалисты роддома оценивают ее положительно.

На вопрос о том, не вызовет ли повышение зарплат в Рижском роддоме раздражение других медицинских учреждений, Вилните ответила, что она отстаивает прежде всего интересы своих работников, и работа над повышением зарплат во всей отрасли продолжится.