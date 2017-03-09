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Вопрос о предоставлении Сеймом гражданства Латвии артисту балета, балетмейстеру Михаилу Барышникову может быть решен в конце апреля. Об этом сообщил председатель комиссии по гражданству, миграции с сплоченности общества Илмар Латковскис (VL-TB/LNNK).

Он отметил, что есть надежда на положительное решение парламента.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года Сейм одобрил предоставление гражданства за особые заслуги перед Латвией родившемуся здесь известному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову. Решение Сейма передано на рассмотрение комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества.

Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в Сейм подали представители всех парламентских фракций.

Артист имеет гражданство США, а в этой стране и в Латвии разрешено двойное гражданство.

Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".

Барышников в Риге