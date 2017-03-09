Президентом Евросовета переизбран Дональд Туск (1)
Политика | 9 марта 2017 года, 19:30
Несмотря на возражения Польши, лидеры стран-участниц ЕС на состоявшемся в четверг в Брюсселе саммите избрали президентом Евросовета на второй срок должностных полномочий Дональда Туска.
За кандидатуру Туска проголосовали 27 стран-участниц ЕС, сообщил агентству AFP некий французский дипломат. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель написал в "Твиттере", используя ватиканскую формулу: "Habemus #EUCO Presidentum!" ("У нас есть президент Евросовета!").
Chyba mieli naszego rządu dość "@Xavier_Bettel: Habemus #EUCO Presidentum, Good Luck @eucopresident Donald. XB pic.twitter.com/HOfBFv3JF1"— bartosz_pilat (@bartosz_pilat) 9 марта 2017 г.
Полякам конкретно указали на их место.
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