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Несмотря на возражения Польши, лидеры стран-участниц ЕС на состоявшемся в четверг в Брюсселе саммите избрали президентом Евросовета на второй срок должностных полномочий Дональда Туска.

За кандидатуру Туска проголосовали 27 стран-участниц ЕС, сообщил агентству AFP некий французский дипломат. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель написал в "Твиттере", используя ватиканскую формулу: "Habemus #EUCO Presidentum!" ("У нас есть президент Евросовета!").