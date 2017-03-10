Спикер Сейма обещает вернуть военный призыв в Латвии (4)

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Политика | 10 марта 2017 года, 10:43

Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце прогнозирует, что в ближайшем будущем в Латвии будет восстановлена обязательная военная служба.

Как она заявила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT, в Латвии следовало бы восстановить обязательную военную службу, но до этого надо довести до конца начатую в оборонной сфере работу.

"Сначала необходимо упорядочить оборонную систему и после этого можно подумать о восстановлении обязательной военной службы. Сейчас, например, мы думаем над введением военного обучения в школах и вузах, идет работа по укреплению Земессардзе, осуществляются другие меры в оборонной сфере", - сказала Мурниеце.

Тем временем Министерство обороны Латвии ранее высказалось против введения обязательной военной службы. По мнению ведомства, в нынешних условиях это послужит целям России.

Также Минобороны указывало, что для восстановления обязательной военной службы необходимы значительные человеческие ресурсы и финансовые средства, а также длительный подготовительный период.

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Комментарии 4
Паша13 минуты назад
Нахуя????
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ss10 минут назад
Только если и баб в армию погонят. А так пусть идут на хутор со своей службой!
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Troksnis1 минуту назад
А что с не гра-ми делать? Их же призвать нельзя?
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