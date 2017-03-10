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Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая ранее при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, не только обошла закон, но и не заплатила за резервацию участка ни цента, пишет портал pietiek.com.

"Проверяя имеющуюся в распоряжении Управления кладбищами информацию, констатировано, что за закрепленное за Вике-Фрейбергой место захоронения на Рижском первом лесном кладбище платеж не был получен", - заявил и.о. начальника Управления кладбищами департамента жилья и окружающей среды Рижской думы Гинтс Зелс.

Pietiek.com пока что не удалось узнать мнение самой Вике-Фрейберги по данному вопросу. Однако портал отмечает, что слова экс-президента о том, что она может отказаться от захоронения в Риге и предпочтет быть похороненой в Канаде или в сельской местности Латвии, на данный момент не подтверждаются делами.

Напомним, после возникшего в обществе ажиотажа из-за получения Вике-Фрейбергой места на Рижском Первом Лесном кладбище, экс-президент заявила, что теперь было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде либо на принадлежащем ей участке в сельской местности Латвии, или же подвергли кремации. Однако, как сообщили в Рижской думе, ни одного заявления об отказе от места захоронения на Рижском первом лесном кладбище от Вике-Фрейберги или ее полномочных представителей не поступало.

Как уже пиcал портал Mixnews, ранее газета Diena сообщила, что Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

После появления данной информации в обществе возник большой ажиотаж. Реагирую на критику в свой адрес, Вике-Фрейберга заявила, что над могилой ее семьи народ Латвии "надругался своей ненавистью, злостью и завистливостью", а также указала, что в другой стране "ни у кого не может появиться мысли, что можно завидовать последнему пристанищу человека".