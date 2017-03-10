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Председателю Рижской думы Нилу Ушакову кажется, что он поднимает свою популярность, занимая "ребяческую позицию" относительно использования государственного языка, такое мнение изданию Neatkarīga высказал глава Центра государственного языка Марис Балтиньш.

"Необходимо различать две ситуации. Первая, это общение на частном уровне - с друзьями мы можем переписываться на любом языке. Но такое общение Ушакова с одноклассниками не заинтересует его подписчиков. Вторая ситуация, когда Ушаков обращается к обществу через официальный профиль Рижской думы. В данном случае, мы его наказали, как чиновника Рижской думы, за общение на иностранном языке от лица официального профиля в социальных сетях", - отмечает Марис Балтиньш.

По его мнению, "ребяческая позиция" Ушакова в этом вопросе не к лицу сорокалетнему политику, который таким образом старается лишь поднять себе рейтинг.

"Взрослый мужчина не может себя так вести. Такое поведение - это неуважение к посту мэра столицы. Одно дело, когда школьник индивидуально задает вопрос мэру и получает ответ на понятном для себя языке. Но другое дело, когда зал полон детей говорящих на латышском и на русском, и здесь уже не его личная беседа с конкретным ребенком", - поясняет Бальтиньш.

Как писал Mixnews ранее, суд запретил Ушакову общаться в соцсетях на иностранных языках, в том числе и на русском, и оставил без изменений решение Центра государственного языка оштрафовать мэра на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных языках.

Суд постановил, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык. Ушаков уже оспорил запрет директора ЦГЯ в суде, и заявил, что планирует обжаловать и решение суда.

Напомним, ЦГЯ также начал административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.