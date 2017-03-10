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Решение Латвии построить ограждение на границе с Белоруссией является нормальным с точки зрения совершенствования процессов обеспечения пограничной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский.

"Что касается оборудования границы новыми объектами инженерной инфраструктуры, то это нормальный процесс в организации охраны государственной границы. Ничего плохого мы в этом не видим", - отметил представитель пограничного ведомства.

Он также добавил, что такие шаги латвийской стороны позволят "еще лучше управлять границей и решать возникающие проблемы".

"Мы также проводим ряд мероприятий по улучшению инфраструктуры на границе", - сказал Бычковский. В белорусском погранкомитете заявили, что с латвийскими коллегами налажено "конструктивное взаимодействие, отвечающее новым вызовам и угрозам".

Источник: ИТАР-ТАСС