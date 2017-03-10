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Депутат Европейского парламента Артис Пабрикс, который не понаслышке знаком с вопросом сотрудничества ЕС с Норвегией в торговой сфере, считает, что правительству Латвии надо быть более жестким и напористым, защищая рыбаков Латвии, который терпят убытки после ареста латвийского судна Senators в Норвегии.

"Ситуация на данный момент свидетельствует, что дипломатические разговоры по делу арестованного судна, которые были проведены до сих пор, не были удачными, как результат латвийская компания ежедневно терпит существенные убытки. Правительство должно действовать быстро и напористо, так как интересы рыбаков не могут быть ниже интересов латвийских крестьян", - считает Пабрикс.

Он напомнил, дело латвийской строительной компании Laval & Partneri, которая выиграла европейский суд, но из-за продолжительного судебного процесса и возникших убытков, строительная компания обанкротилась.

"Считаю, что правительству Латвии надо обратиться в Международный суд в Гааге", - указал Пабрикс.

Судно Senators было арестовано Норвегией в январе за вылов снежного краба в ее водах. Местные власти апеллируют к тому, что арестованному судну в Норвегии не была выдана лицензия - у него было только выданное в Латвии разрешение на вылов.

Как сообщили в Минземледелия, глава ведомства Янис Дуклавс встретился с комиссаром ЕС по окружающей среде, морским делам и рыбному хозяйству Кармену Велла и призвал его не затягивать разрешение спорного вопроса.

В рамках дела может быть рассмотрен вопрос о создании инструментов поддержки для уменьшения ущерба для отрасли.

"Мы считаем, что в Европе и Норвегии по-разному интерпретируют международные правовые акты. Поэтому уверены, что латвийские рыбаки ничего не нарушали и действовали на основании европейского законодательства. Мы будем защищать интересы наших рыбаков", - заявил ранее госсекретарь МИД Андрей Пилдегович.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.