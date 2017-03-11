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Премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК) не планирует участвовать в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и призывает к этому и других министров, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Большинство министров Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-TB/LNNK) планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".

В 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров стоило должности министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису (VL-TB/LNNK), которого руководитель правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост министра.

Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день VL-TB/LNNK не договаривалось.

Председатель Сейма Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK) и министр культуры Даце Мелбарде 16 марта отправятся в Лестене. Министр юстиции Дзинтарс Расначс также будет присутствовать на мероприятиях в Лестене, а "в свободное от работы время" возложит цветы к памятнику Свободы.

Министр окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс не участвовал в мероприятиях 16 марта у памятника Свободы и ранее, не будучи министром.