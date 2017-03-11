Лавиньш: судебную систему Латвии почти "очистили" от советского прошлого (4)

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Политика | 11 марта 2017 года, 16:10

Несмотря на то, что судебная система в Латвии уже перешла от советской модели к западной, в ней еще имеются некоторые элементы прошлого времени. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель Конституционного суда Алдис Лавиньш.

«Мое мнение такое – на 99% мы свою работу сделали. Есть некоторые нормативные акты, которые остались с тех времен. Например то, что касается административных наказаний. В Министерстве юстиции разработали новый законопроект о том, как будет регулироваться эта сфера о так называемых маленьких нарушениях. Да, кое-что с советских времен осталось. Но над этим работают, и готовятся законопроекты, чтобы это отменить. Чтобы нельзя было сказать, что это как-то характеризует нашу страну», - сказал Лавиньш.

Добавим, что 14 февраля 2017 года правительство приняло решение провести оценку латвийской судебной системы, которая будет завершена до конца 2018 года.

Комментарии 4
Лёлик1 час назад
Это точно , правды не найдёшь...
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Арс34 минуты назад
А на самом деле все они СОВКИ до мозга своих костей. Та же Вайра, в совке никогда не жила, но повадки чисто совковские! Где-то по блату выцепить себе престижное место на кладбище. Да была даже целая рубрика анекдотов про это, как мечтали лечь в кремлевскую стену.
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каджич23 минуты назад
Ну раз "перешли".значит привели воровские понятия под евростандарт.Термины заменены.правда суть осталась.
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