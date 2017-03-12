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Мэр Риги Нил Ушаков (С) обжаловал решение суда о наложении штрафа в размере 140 латов за его коммуникацию от лица самоуправления в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках.

Как информировал пресс-представитель Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, Ушаков оспорил решение суда Видземского предместья Риги оставить без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ). Сейчас решение о рассмотрении дела пока еще не принято.

Срок, когда суд должен принять или отклонить аппеляционную жалобу - 13 марта.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.