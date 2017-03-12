Ушаков оспорил штраф в 140 евро за общение на русском в соцсетях (5)

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Политика | 12 марта 2017 года, 10:10

Мэр Риги Нил Ушаков (С) обжаловал решение суда о наложении штрафа в размере 140 латов за его коммуникацию от лица самоуправления в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках.

Как информировал пресс-представитель Рижского окружного суда Раймонд Лочмелис, Ушаков оспорил решение суда Видземского предместья Риги оставить без изменений решение директора Центра государственного языка (ЦГЯ). Сейчас решение о рассмотрении дела пока еще не принято.

Срок, когда суд должен принять или отклонить аппеляционную жалобу - 13 марта.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях - на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.

Комментарии 5
Крик1 минуту назад
Скажи им Нил, что теперь так будет всегда, ты своё на латышском уже отмычал, очередь пришла общаться на Красивейшем и Великом Русском языке.
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12341 минуту назад
Как выразился Центр гос Языка поведение Ушакова это детский сад,потому что он не хочет платить штраф,а по мне так все Нил правильно делает!Тут я уверен дело не в деньгах даже что ему жалко заплатить этот штраф для него это не деньги!А дело принципа,ибо этот центр уже достал не только его,а практически всю страну!Даже латышей многих и тех достал,хоть это и в их интересах!Но те латыши кто с головой дружит понимают прекрасно,что этот центр занимается херней,когда страна по уши в долгах перед Евросоюзом,когда в стране надо думать как экономику поднимать,как сделать нормальную минимальную зарплату в стране,что-бы люди могли нормально жить,а не выживать,как старикам сделать нормальные пенсии,они занимаются херней,да еще существуют за счет наших с вами налогов!Интересно бы узнать какая у них там в этом центре зарплата,уверен что явно не минималку там получают!
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Таиса Бобровская4 минуты назад
Умница
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