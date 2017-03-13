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Совершенно никакой гордости за работу правительства не испытывают 24% жителей Латвии, а министрами, которых в правительстве Мариса Кучинскиса необходимо заменить, латвийцы называют министра образования Карлиса Шадурскиса, министра юстиции Дзинтарса Расначса и министра благосостояния Яниса Рейрса. Об этом пишет Diena со ссылкой на социологическое исследование, проведенное Rait Latvija.

24% опрошенных заявили, что не могут гордиться ни одним министром, а 12% отметили, что следует заменить весь состав Кабмина. 8% респондентов указали, что им стыдно за всех действующих латвийских министров.

Самым некомпетентным и требующим замены министром жители считают Карлиса Шадурскиса. 23% опрошенных испытывают стыд за этого министра. 18% считают его самым некомпетентным министром. Следующим в очереди подлежащим замене министром респонденты назвали министра юстиции Дзинтарса Расначса, за его отставку проголосовали 4%, а 7% опрошенных считают, что в отставку необходимо отправить самого Мариса Кучинскиса.

На вопрос о том, кто из министров вызывает у них самое острое чувство стыда, 24% опрошенных назвали Карлиса Шадурскиса, за ним следуют премьер-министр Марис Кучинскис (7%), министр иностранных дел Эдгар Ринкевич (5%), министр здравоохранения Анда Чакша (5%) и министр юстиции Дзинтарс Расначс (4%).

Спмсок самых некомпетентных министров возглавил Карлис Шадурскис (его назвали 12% опрошенных), следующий - министр обороны Раймондс Бергманис (5%). По 4% голосов набрали многие члены правительства: Дзинтарс Расначс, Анда Чакша, Улдис Аугулис, Янис Рейрс, Каспарс Герхардс и сам Марис Кучинскис.

5% респондентов считают некомпетентными всех министров.

Самыми мудрыми опрошенные посчитали министра финансов Дану Рейзниеце-Озолу (18%) и Эдгара Ринкевича (10%).