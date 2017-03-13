ПБ: основной риск 16 марта - попытка России дискредитировать Латвию (5)

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Политика | 13 марта 2017 года, 16:37

Риски провокаций в день памяти легионеров в этом году такие же, как в предыдущие годы, заявили в Полиции безопасности (ПБ).

Как и каждый год, ПБ 16 марта будет работать в усиленном режиме. Меры физической безопасности участников шествия обеспечит Государственная полиция.

Основными рисками 16 марта являются попытки дискредитировать Латвию на международном уровне и расколоть латвийское общество, распространяя тенденциозную информацию в духе интерпретации событий Второй мировой войны Россией, указали в ПБ.

По имеющейся в распоряжении ПБ информации, как и в предыдущие годы, в этом году 16 марта будет использовано для поддержания созданного Россией и активно тиражируемого так называемыми антифашистами мифа о возрождении фашизма в Латвии. Согласно информации ПБ, на мероприятия 16 марта в Латвию могут прибыть активисты т.н. антифашистских организаций из-за рубежа.

Пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин сообщил агентству ЛЕТА, что и в этом году полиция разработала специальный план обеспечения общественного порядка на мероприятиях 16 марта. Цель полиции - уменьшить риски физической конфронтации и не допустить ее, в то же время не лишая возможности высказаться людям с различными мнениями.

Комментарии 5
Факт 13 минуты назад
Вообще-то вы себя сами этим 16 марта дискредитировали полностью.
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шурик16 минут назад
я думаю, что надо еще посла Израиля пригласить
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6666615 минут назад
Да кому эта Латвия нужна!Хотели ли бы дискредитировать давным давно бы дискредитировали,придумали бы как это сделать!Просто видно руки об этих нацистов марать некто не хочет!
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