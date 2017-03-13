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Украинские военнослужащие Сергей Иванчук и Иван Деев, признавшиеся в диверсионной деятельности в Донбассе, прошли подготовку у инструкторов НАТО из стран Балтии, пишет Ukraina.ru.

"Есть все основания полагать, что убийство командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) спланировано в отделе контрразведки СБУ и исполнено специалистами восьмого полка специального назначения", — заявил министр госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

В публичный доступ выложены видео допросов двух задержанных военнослужащих этого полка, Иванчука (позывной "Фугас") и Деева (позывной "Зона"), где они рассказывают о своей диверсионной деятельности на территории Донбасса, в частности, признаются в убийстве начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Также военнослужащие сообщают фамилию офицера, организовавшего теракт против Арсена Павлова (Моторолы).

Деев, среди прочего, упоминает, что он, как и другие бойцы восьмого полка, проходил подготовку у инструкторов из Латвии и Литвы. Показания пленных могут вызывать недоверие, но в данном случае есть официальные подтверждения как с латвийской, так и с украинской стороны.

14 марта 2016 года тогдашний командующий Национальными вооруженными силами Латвии Раймонд Граубе сообщил журналистам, что под руководством международной группы инструкторов, куда входят и офицеры из Латвии, планируется обучить пять пехотных батальонов и один батальон спецназа ВСУ.

"Нам следует быть солидарными и делиться тем опытом, который мы получили, вступив в НАТО и участвуя в международных операциях", — заявил Граубе.

Спустя несколько месяцев появился видеоотчет о подготовке украинских военных латвийскими инструкторами в селе Старичи Львовской области.

Помощь специалистов из Латвии отметило и Министерство обороны Украины. В пресс-релизе министерства упомянут военный атташе посольства Латвийской Республики на Украине Зигмунд Балодис, который лично принял участие в заключительном этапе обучения.

Помощь, оказываемая ВСУ специалистами из стран НАТО, осуществляется в рамках программы JMTG-U ("Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина"). Кураторами программы являются американцы, а практические занятия ведут военные из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

По этой программе проходят подготовку и бойцы восьмого отдельного полка специального назначения Главного управления разведки Украины — те, кого МГБ ЛНР считает исполнителями терактов на территории Донбасса, в том числе убийств командиров батальона "Сомали" Арсена Павлова и Михаила Толстых.

Кстати, в Эстонии в конце прошлого года наградили военных инструкторов, участвовавших в подготовке украинского спецназа.

"Эстонские солдаты совместно с американцами готовят бойцов специального назначения Украины в составе роты, которая участвует в боевых операциях по предотвращению терроризма в Донецкой и Луганской областях", — отметили в Минобороны Эстонии.

Готовили ли инструкторы из Эстонии, Латвии или Литвы бойцов, убивших Моторолу и Гиви, однозначно утверждать нельзя. Но то, что прибалтийские спецы готовят диверсионные группы ВСУ для работы в ДНР и ЛНР, — очевидный факт.